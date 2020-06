Au bagat un copil in teren! Record pentru Bayern: e cel mai tanar debutant din istoria clubului

Campioana deja, pentru al optulea sezon consecutiv, Bayern isi permite sa joace cu juniori.

In meciul cu Freiburg, din etapa a 33-a din Bundesliga, bavarezii l-au introdus pe teren pe Jamal Musiala, fotbalist nascut in 2003. Acesta a intrat in minutul 88, inlocuindu-l pe Thomas Muller.

Astfel, germanul a devenit cel mai tanar cel mai tanar debutant al lui Bayern, stabilind noul record la 17 ani si 115 zile.

Reamintim ca Bayern a castigat cu 3-1, prin golurile marcate de Kimmich si Lewandowski. Polonezul a reusit o dubla si a doborat si el cateva recorduri importante in Bundesliga.