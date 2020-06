OFICIAL | Contract in Ligue 1 pentru Flavius Daniliuc! Fundasul trecut pe la Real si Bayern, prezentat la Nice | FOTO

Din articol Aproape sa isi incheie cariera din cauza problemelor de sanatate

Nice a anuntat oficial transferul jucatorului de origine romana Flavius Daniliuc.

Daniliuc (19 ani) a fost prezentat oficial la OGC Nice, in Ligue 1. Fotbalistul de origine romana a evoluat in trecut la echipele de juniori de la Real Madrid sau Bayern Munchen.

Daniliuc are cetatenie austriaca si a jucat deja un toate selectionatele de juniori tarii pe care o reprezinta.

Postul pe care evolueaza este cel de fundas central si are o inaltime de 1.88 metri.

L’#OGCNice est heureux d’annoncer la signature de Flavius Daniliuc. Le défenseur de 19 ans arrive en provenance du @FCBayernhttps://t.co/h0bIzTSI2W — OGC Nice (@ogcnice) June 18, 2020

Aproape sa isi incheie cariera din cauza problemelor de sanatate

Daniliuc a povestit pe site-ul sau in urma cu cativa ani problemele de sanatate pe care le-a avut si care au fost la un pas sa ii puna capat visului de a ajunge fotbalist de performanta.

"M-am nascut cu o gaura de 9 milimetri in ventricul. Eram in pericol de a ma sufoca si mama ma supraveghea. La doi ani am fost operat pe inima. Cand am crescut, doctorii mi-au interzis sa joc fotbal toamna si iarna. Aveam un sistem imunitar fragil, iar o pneumonie putea sa-mi fie fatala. Tata s-a intalnit insa intamplator cu un cunoscut, care i-a recomandat un produs naturist. Dupa jumatate de an, s-a produs minunea: eram complet sanatos", marturisea Daniliuc.