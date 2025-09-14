Ianis Hagi și-a făcut debutul la Alanyaspor, în a doua repriză a meciului cu Konyaspor, încheiat cu victoria cu 2-1 a oaspeților.



Ce au spus turcii după debutul lui Ianis Hagi: „Pe teren după 24 de ani”



Ianis Hagi a fost introdus pe teren în minutul 66, luându-i locul lui Ibrahim Kaya.

Mijlocașul român a jucat aproximativ 30 de minute, iar o publicație din Turcia a dedicat o rubrică după meci pentru el.

Turcii au făcut o paralele cu Gică Hagi, care a făcut istorie în Turcia la Galatasaray.

„Hagi pe teren după 24 de ani”, au denumit turcii secțiunea în care au vorbit despre debutul jucătorului român.

„Gheorghe Hagi, care și-a lăsat amprenta pe istoria Super Ligii cu Galatasaray, a jucat ultimul său meci în Turcia pe 26 mai 2001, iar fiul său, Ianis Hagi, i-a călcat pe urme tatălui său. Fotbalistul român, care a intrat în teren ca rezervă a lui İbrahim Kaya în minutul 66, a debutat sub tricoul portocaliu-verde”, au scris turcii de la lidergazete.com.

