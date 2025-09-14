Ianis Hagi și-a făcut debutul la Alanyaspor, în a doua repriză a meciului cu Konyaspor, încheiat cu victoria cu 2-1 a oaspeților.
Ce au spus turcii după debutul lui Ianis Hagi: „Pe teren după 24 de ani”
Ianis Hagi a fost introdus pe teren în minutul 66, luându-i locul lui Ibrahim Kaya.
Mijlocașul român a jucat aproximativ 30 de minute, iar o publicație din Turcia a dedicat o rubrică după meci pentru el.
Turcii au făcut o paralele cu Gică Hagi, care a făcut istorie în Turcia la Galatasaray.
„Hagi pe teren după 24 de ani”, au denumit turcii secțiunea în care au vorbit despre debutul jucătorului român.
„Gheorghe Hagi, care și-a lăsat amprenta pe istoria Super Ligii cu Galatasaray, a jucat ultimul său meci în Turcia pe 26 mai 2001, iar fiul său, Ianis Hagi, i-a călcat pe urme tatălui său. Fotbalistul român, care a intrat în teren ca rezervă a lui İbrahim Kaya în minutul 66, a debutat sub tricoul portocaliu-verde”, au scris turcii de la lidergazete.com.
Alanyaspor are 7 puncte în primele 4 etape și ocupă locul 7. Pentru echipa lui Ianis Hagi și a lui Umit Akdag urmează un test de foc, pe terenul lui Fenerbahce, miercuri, de la ora 20:00.
Ianis Hagi, cifrele debutului, la Alanyaspor
Și, totuși, concret, cât a contribuit Ianis Hagi, la victoria obținută de Alanyaspor? Un răspuns, în acest sens, avem în cronica apărută în publicația locală, Antalya Korfez. Aici, numele lui Ianis Hagi e pomenit o singură dată, în casete tehnică, unde a fost consemnată introducerea românului pe teren, în minutul 66, în locul İbrahim Kaya.
Și Sofascore l-a pus pe Ianis Hagi sub „lupa“ sa. Sursa citată a notat că, în minutele în care a fost pe teren, românul a avut zece atingeri ale balonului. Precizia paselor sale? De 60% (3 din 5 și-au găsit destinatarul). Iată restul cifrelor trecute, în dreptul lui Ianis Hagi:
*Șuturi pe poartă: 0
*Șuturi pe lângă poartă: 1
*Încercări de dribbling: 0
*Mingi pierdute: 3
*Dueluri câștigate la sol: 2/3
*Dueluri aeriene câștigate: 2/3
*Faulturi suferite: 2