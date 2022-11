Cei doi au postat sâmbătă seară o fotografie care a stârnit isterie în lumea fotbalului, devenind virală în doar câteva secunde de la publicare. Peste 20 de milioane de aprecieri au strâns Messi și Ronaldo cu postarea pe care au făcut-o, în care apar împreună, stând pe o valiză a renumitului brand Louis Vuitton și jucând șah pe o altă geantă.

Jucătorii care au dat naștere celei mai mari rivalități din fotbal și au dominat fotbalul mondial în ultimul deceniu au postat și aceeași descriere: „Victoria stă în minte!”, campanie pentru celebrul brand menționat.

Fotografia este a patra cea mai apreciată poză din istoria Instagram, acolo unde Cristiano Ronaldo este cel mai urmărit om, cu aproape jumătate de miliard de urmăritori. 29.3 milioane de aprecieri a strâns fotografia postată de el, în timp ce a lui Messi, care are 375 de milioane de urmăritori, a strâns 23.4 milioane.

Pe pagina oficială Louis Vuitton au apărut și clipurile behind the scenes cu modul în care s-a realizat faimoasa fotografie, făcută de celebrul fotograf Annie Leibovitz. Messi și Ronaldo nu s-au întâlnit, fotografia fiind una editată, însă au oferit și o perspectivă proprie asupra campaniei, menită să promoveze geanta în care va fi ținută Cupa Mondială.

„Aceasta va fi cea dea cincea Cupă Mondială a mea. Cea mai memorabilă victorie a fost să primesc recunoștința poporului argentinian. Asta a fost o mare victorie pentru mine. E spectaculos că trofeul 'călătorește' în Louis Vuitton. Trofeul e atât de important, cel mai special din fotbal, merită o astfel de geantă. Articolul meu preferat de la Louis Vuitton este troller-ul, călătoresc mult și îmi place. Am petrecut momente frumoase la shooting, a fost o experiență frumoasă pentru mine și o plăcere să mă aflu aici”, a declarat Leo Messi.

„Va fi al cincilea Mondial al meu. Pentru mine victoria înseamnă să fiu un tată bun pentru copii mei. Cel mai memorabil moment a fost când am câștigat primul trofeu alături de naționala Portugaliei. Victoria călătorește în Louis Vuitton. Știu istoria pe care brand-ul o are la turneele mari. Cred că geamantanul Louis Vuitton e fantastic. Articolul meu preferat este geanta Horizon, e ceva ce folosesc mereu când călătoresc și pot să îmi împachetez toate lucrurile. Mă simt extrem de recunoscător să fac parte din familie”, a spus și Cristiano Ronaldo.

