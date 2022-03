Atacantul pentru care șeicii de la Newcastle au plătit o avere a devenit golgheterul all-time al naționalei!

Atacantul Chris Wood (30 de ani), pentru care șeicii de la Newcastle au plătit în ianuarie aproximativ 30 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Burnley, a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei din Noua Zeelandă.

Wood a înscris două goluri în meciul de ieri cu Fiji, 4-0 în preliminariile Campionatului Mondial, zona Oceania, și a ajuns la 30 de reușite în tricoul echipei naționale.

Vârful lui Newcastle, care este pe jumătate englez, s-a născut în Auckland și a ajuns în 2009 în fotbalul britanic.

În Anglia a evoluat pentru West Bromwich Albion, Barnsley, Brighton, Birmingham City, Bristol, Millwall, Leicester, Ipswich Town, Leeds și Burnley înaintea transferului la Newcastle.

