"Un basm de vară!" Niclas Füllkrug, după ce a pus capăt unui record negativ care dura de 20 de ani

Printre marcatorii nemților s-a numărat și Niclas Fullkrug, atacantul lui Borussia Dortmund, care și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 68.

"A fost un debut excelent pentru ceea ce ne dorim în cele din urmă - un basm de vară. La început ne-au trebuit unul sau două minute pentru a intra în joc. Desigur, a fost un meci important pentru noi.

Am intrat tot mai bine în joc. Nu am renunțat după niciun gol. Am fost foarte supărați după golul primit - această dorință de a câștiga este ceea ce ne trebuie", a spus Niclas Fullkrug după meci.

Recordul negativ doborât de Niclas Fullkrug

În urma golului marcat în meciul cu Scoțai, Niclas Fullkrug a pus capăt unui record negativ care data de aproape 20 de ani.

Până la Fullkrug niciun jucător al lui Dortmund nu mai reușise să marcheze pentru naționala Germaniei la un Campionat European. Ultimul care reușise acest lucru fusese Torsten Frings, care a marcat dintr-un lovitură liberă directă, în meciul cu Olanda din 2004.

Emre Can, miljocașul lui Dortmund, și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 90+3, închizând tabela la 5-1.

Campionatul European din Germania 2024 se va disputa în perioada 14 iunie - 14 iulie și va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.