Legendarul Giorgio Chiellini, care va împlini 38 de ani în luna august, a evoluat luni seara pentru ultima dată în fața suporterilor lui Juventus Torino, fundașul anunțându-și plecarea de la echipă după acest sezon.

În 2-2 pe ”Allianz Stadium” cu Lazio Roma (pentru care Ștefan Radu a evoluat din minutul 84), Chiellini a jucat doar primele 17 minute.

Suficient însă pentru a primi nota maximă, 10, atât de la Tuttomercatoweb, cât și de la Calcio Mercato.

”Nota 10 pentru întreaga carieră”, a precizat Calcio Mercato, în timp ce Tuttomercatoweb a scris: ”Pilonul unui Juventus irepetabil, din Serie B la renaștere și 9 campionate consecutive. Allegri i-a acordat 17 minute, tot atâtea cât anii petrecuți la Bătrâna Doamnă. Plecarea sa încheie o eră”.

Chiellini la Juventus: 9 titluri de campion în Serie A, 5 Cupe ale Italiei, 5 Supercupe ale Italiei, 2 finale de Liga Campionilor

Chiellini la naționala Italiei: campion european (2020), vicecampion european (2012), 116 selecții și 8 goluri

The ever there is. The best there was. The best ever will be. Giorgio Chiellini — King Kong.pic.twitter.com/C9tTKvMfkt