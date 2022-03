Prima reacție a lui Giorgio Chiellini după ratarea Mondialului: "Suntem distruși! O dezamăgire imensă"

Campioana europeană en-titre a dominat la Palermo și a ratat o mulțime de ocazii importante, însă Macedonia de Nord a rezistat și a dat lovitura în minutul 90+2, când Trajkovski l-a învins pe Donnarumma cu un șut de la distanță.

Prima reacție a lui Giorgio Chiellini după ratarea Mondialului

Italia ajunge astfel la două ediții consecutive de Cupă Mondială ratate, iar căpitanul Giorgio Chiellini nu și-a putut ascunde supărarea. Introdus în minutul 90, când scorul era 0-0, fundașul speră totuși ca Roberto Mancini să rămână la echipă, iar Squadra Azzurra să treacă rapid peste acest șoc.

"Este o dezamăgire imensă. Am făcut un meci bun, am ratat câteva șanse clare. Nu am fost încrezuți, dar ceva ne-a lipsit. Acum plătim pentru greșelile făcute din septembrie și până azi, dar sunt mândru de colegii mei. Suntem dezamăgiți, suntem distruși, nu găsim adjective.

Trebuie să o luăm de la capăt, e greu de comentat acum. Va rămâne un mare gol, dar sper să ne putem reveni, să o luăm de la capăt, așa cum s-a întâmplat la Campionatul European. Credem că putem continua împreună, Mancini este fundamental pentru echipa națională", a spus Giorgio Chiellini, citat de Gazzetta dello Sport.

Macedonia de Nord s-a calificat în finala barajului pentru CM 2022, fază în care va întâlni Portugalia, în deplasare.

Italia - Macedonia de Nord 0-1