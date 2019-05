Asta ar fi surpriza SECOLULUI! Ce oferta a primit Mourinho: "Hai sa vedem ce iese"

Jose Mourinho a primit o propunere complet neasteptata!

Celtic a castigat ieri campionatul pentru a 8-a oara la rand si a 50-a in istoria clubului. Vrea sa revina in topul european cu Mourinho pe banca. Jurnalistul italian Gianluca di Marzio sustine ca Celtic i-a facut o oferta concreta lui Jose, care o ia in calcul!

Mourinho are si alte variante importante, insa nu exclude sa lucreze in Scotia!

'The Special One' se gandeste la Celtic in principiu datorita faptului ca si-ar dori sa castige cat mai multe trofee, iar un eventual rezultat european important ar avea o cu totul alta greutate la Glasgow decat la echipele care-l doresc in Italia sau Franta.

Mourinho a fost concediat de Manchester United in decembrie. Ultimul trofeu castigat de portughez: Europa League, in 2017.

In acest sezon, Celtic a fost eliminata din preliminarii in Champions League, iar in Europa League a rezistat doar pana in saisprezecimi. Celtic a fost antrenata de Brendan Rodgers si Neil Lennon in acest sezon.