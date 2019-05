Asta e destinatia lui Mourinho! Portughezul a hotarat unde merge, dar are o conditie: anuntul de ultim moment

Jose Mourinho nu si-a gasit echipa dupa despartirea de cei de la Manchester United in luna decembrie a anului trecut.

Totusi, el s-ar putea intoarce pe banca in postura de antrenor al celor de la AS Roma.

Asta nu inseamna ca tehnicianul in varsta de 56 de ani nu este cu ochii in patru la celelalte cluburi mari ale Europei, mai ales in ceea ce priveste pozitia lui Thomas Tuchel la PSG. Viitorul tehnicianului campioanei Frantei pe banca echipei a fost pus sub semnul intrebarii in ultima perioada.

Cu toate astea, agentul lui Mourinho, Jorge Mendes, nu pierde timpul si o revenire a tehnicianului portughez in Italia, acolo unde a mai antrenat Inter, este cel mai posibil scenariu.

L'Equipe scrie ca cei de la AS Roma l-ar fi contactat deja pe Mourinho.

AS Roma ocupa in acest moment locul 5 in Serie A, la doar un punct distanta de Atalanta, clasata pe ultimul loc care asigura calificarea in competitiile europene. Rezultatele din ultimele etape vor avea o mare influenta asupra raspunsului lui Jose Mourinho. Portughezul isi doreste ca echipa la care va antrena sa fie in competitiile europene.