Ar fi surpriza ultimilor ani in fotbal! O echipa care este aproape de al 8-lea titlu consecutiv vrea sa-l aduca pe Mourinho

Este noul favorit la postul de antrenor!

Una dintre casele de pariuri dintre cele mai importante din Marea Britanie a scazut substantial cota pentru ca Jose Mourinho sa devina noul antrenor al celor de la Celtic! Cei de la Paddy Power au scazut cota de la 66 la 1, la 14 la 1!

Celtic este aproape de castigarea celui de-al 8-lea titlu consecutiv in Scotia si al 50-lea in istoria clubului, in ciuda faptului ca a ramas fara antrenorul Brendan Rodgers in luna februarie, cand nord-irlandezul a plecat la Leicester.

Neil Lennon a fost desemnat antrenor interimar si este si favorit sa preia functia definitiv. Alti antrenori cu cote bune sunt Roberto Martinez, David Wagner, Martin O'Neill si Rafa Benitez.