Antrenorul care și-a încheiat recent mandatul de selecționer a avut probleme în ultimele zile.

Arda Turan, mesaj pentru Mircea Lucescu

În cantonamentul echipei naționale, după jocul cu Turcia, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău și a leșinat din cauza unei aritmii severe, însă a fost salvat de medicul echipei naționale, Claudiu Stamatescu, cel care a intervenit prompt și l-a resuscitat pe legendarul antrenor.

Ulterior, Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar de unde ar fi trebuit externat în cursul zilei de vineri, însă antrenorul a suferit un infarct. De atunci starea sa s-a înrăutățit, iar medicii sunt rezervați.

Duminică seară, Șahtior Donețk s-a impus cu 3-0 în fața lui Rukh Lviv în etapa 22 din campionatul Ucraieni.

La finalul jocului, Arda Turan, antrenorul lui Șahtior Donețk, a profitat de ocazie și, după ce a vorbit pe scurt despre desfășurarea partidei, a ținut să îi transmită un mesaj lui Mircea Lucescu, fostul mare antrenor de la Șahtior Donețk și antrenorul pe care l-a avut la naționala Turciei.

”Îi doresc domnului Lucescu o recuperare rapidă și sper să îl văd din nou pe bancă”, a spus Arda Turan după meci.

Mircea Lucescu a antrenat-o pe Șahtior Donețk între 2004 și 2016.

Răzvan Lucescu: ”E o situație grea!”

Însoțit de familie, Răzvan Lucescu l-a vizitat pe tatăl său la Spitalul Universitar. La plecare, antrenorul lui PAOK a făcut o scurtă declarație.

"E o situație grea și vă rog mult să încercați să respectați acest moment. Sunt cei de la spital care știu cel mai bine să explice. Dau comunicate atunci când este nevoie și când simt că e momentul. Înțelegeți asta. Nu e simplu deloc. Vă mulțumesc", a transmis Răzvan Lucescu.