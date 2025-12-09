Mohamed Salah a fost lăsat în afara lotului pentru duelul din Liga Campionilor dintre Liverpool și Inter Milano, după ieșirea nervoasă pe care a avut-o.



Egipteanul a acuzat public faptul că a fost „aruncat sub autobuz” de club și că relația sa cu antrenorul Arne Slot este distrusă. În acest context tensionat, banii din Golf par să fie soluția salvatoare pentru atacantul de 33 de ani.



Urmașul lui Cristiano Ronaldo în Pro League



Jurnaliștii de la talkSPORT notează că mai multe cluburi saudite monitorizează atent situația și sunt gata să acționeze în fereastra de mercato din ianuarie. Oficialii din Arabia Saudită îl văd pe Salah drept noul „poster boy” al ligii, omul capabil să mențină audiența globală după ce Cristiano Ronaldo va părăsi scena, moment estimat pentru vara anului 2027.



Miza financiară este, ca de obicei, amețitoare. Dacă va accepta mutarea, Salah ar deveni unul dintre cel mai bine plătiți fotbaliști ai planetei.



„Cu tot cu salariu, bonusuri și câștiguri adiționale, Salah ar urma să încaseze aproximativ 175 de milioane de lire sterline pe sezon”, scrie sursa citată.



Trei forțe se luptă pentru semnătura „Faraonului”



Deși Al-Ittihad a făcut o ofertă de 150 de milioane de lire în 2023, refuzată atunci de Liverpool, acum peisajul s-a schimbat. Clubul din Jeddah nu mai este favorit, mai ales că are locurile pentru străini ocupate. În schimb, au apărut alți pretendenți serioși:



Al-Hilal: Rămâne interesată, după ce a explorat pista înainte de Mondialul Cluburilor.



NEOM FC: Echipa antrenată de Christophe Galtier are un interes concret și este pregătită să facă o mutare dacă Salah devine disponibil și accesibil financiar.



Al-Qadsiah: Clubul deținut de gigantul Aramco poate autofinanța tranzacția fără a depinde de fondurile Ministerului Sportului și devine un jucător tot mai influent în Saudi Pro League.



Directorul sportiv al ligii, Michael Emenalo, ar urma să joace un rol cheie în negocieri, având o relație apropiată cu Salah.



În ciuda conflictului deschis, sursele din Anglia susțin că Liverpool plănuiește să se bazeze pe Salah până la finalul contractului, în vara lui 2027. Clubul nu pare dispus să accepte o reziliere amiabilă în ianuarie și ar solicita o sumă de transfer consistentă, care să depășească pachetul de peste 45 de milioane de lire primit pentru Darwin Nunez, transferat la Al-Hilal în vară.

