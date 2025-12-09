E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Fratele lui Valeriu Iftime, apariție rară! Într-un moment în care FC Botoșani e pe val, pe locul 2 în Superliga noastră, patronul echipei, Valeriu Iftime, a fost însoțit de fratele său, Constantin, la o gală de final de an. Sport.ro publică un interviu savuros cu Constantin Iftime, în care acesta face o previziune spectaculoasă.

*„Nesimțitul“ Salah s-a umplut de bani, la Liverpool. Aflat într-un război deschis cu campioana Angliei, starul egiptean e pus la zid de analiști, de mass-media și de opinia publică. Sport.ro dezvăluie ce sume a încasat Salah, la Liverpool, din aprilie încoace, de când și-a prelungit contractul.

*România, la Mondiale? Pentru echipa națională, evenimentul de început de an va fi barajul cu Turcia, la Istanbul. După care, în caz de victorie, tricolorii vor întâlni învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo, în deplasare. Sport.ro îți spune ce cred specialiștii despre șansele noastre de calificare la turneul final.

