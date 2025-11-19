FVS a fost dezvoltat de forul mondial pentru a răspunde cererii din partea ţărilor şi ligilor care nu dispun de resursele financiare necesare pentru a susţine VAR, care este acum omniprezent în fotbalul internaţional şi la cluburile de elită.



În loc ca un oficial VAR să urmărească înregistrarea video a meciului de pe margine şi să comunice cu arbitrul, utilizarea FVS va fi declanşată de antrenori care solicită revizuirea incidentelor într-un număr limitat de ocazii în timpul unui meci.

Football Video Support (FVS), noul sistem de arbitraj video testat de australieni



Antrenorii pot solicita o revizuire numai în cazul disputelor privind golurile, penalizările, cartonaşele roşii directe şi situaţiile în care consideră că arbitrul a avertizat sau a eliminat jucătorul greşit.



Arbitrul va viziona apoi înregistrarea video pe un monitor amplasat lângă teren şi va confirma sau va revoca decizia luată. FIFA se aşteaptă ca numărul limitat de unghiuri de filmare să ducă la menţinerea unor decizii din cauza probelor neconcludente.



FIFA a testat deja sistemul în turneele internaţionale pe categorii de vârstă, unde antrenorilor li s-au permis două contestaţii pe meci, păstrând o revizuire atunci când aceasta a avut succes.



Liga A din Australia a fost prima ligă naţională de top din lume care a utilizat VAR în 2017.



Championship din Australia a fost lansat anul acesta ca o competiţie naţională de nivel secundar şi s-a dovedit a fi un mare succes în rândul fanilor.



„Introducerea sistemului Football Video Support reflectă tipul de organizaţie pe care dorim să o fim, una care îmbrăţişează inovaţia, depăşeşte limitele şi caută continuu noi modalităţi de a îmbunătăţi competiţiile noastre”, a declarat Heather Garriock, directorul executiv al Football Australia, potrivit News.ro.



„Vom colabora îndeaproape cu FIFA pe parcursul perioadei de testare pentru a ne asigura că sistemul consolidează standardele meciurilor noastre, dar şi pentru a vedea cum ar putea fi introdus FVS în alte competiţii din Australia.”

