Deși mai are contract cu "cetățenii", tehnicianul ia în calcul atât o prelungire, cât și o retragere temporară din fotbal.



Aflat la Manchester din 2016, Guardiola a transformat echipa într-o forță a Europei, însă ultimul sezon l-a marcat profund. Pe lângă o perioadă sportivă mai dificilă, antrenorul a trecut și prin probleme personale, culminând cu un divorț. Aceste evenimente l-au făcut să se gândească serios la o pauză.



Guardiola: "Voi lua o pauză, dar astăzi mă simt bine"

Într-o intervenție recentă, Pep a vorbit deschis despre planurile sale, confirmând că ideea de a se îndepărta de fotbal este încă de actualitate, chiar dacă lucrurile s-au mai așezat în viața sa.



Managerul spaniol a schițat un plan care poate merge în două direcții complet opuse, alimentând suspansul în rândul fanilor.



"Mai am doi ani de contract, poate voi prelungi pentru încă doi. Întrebarea este când mă voi opri, anul acesta, peste doi ani sau peste patru. Voi lua o pauză, dar astăzi mă simt bine", a transmis Guardiola.



Astfel, dacă ar alege să semneze o nouă înțelegere, Guardiola ar putea rămâne pe banca lui Manchester City până în 2029.

