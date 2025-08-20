Deși prezența sa era pusă sub un mare semn de întrebare, Adrian Șut a făcut deplasarea în Scoția alături de coechipierii săi, oferindu-i o soluție în plus lui Elias Charalambous.



Emoții risipite înaintea plecării spre Scoția



Mijlocașul defensiv a absentat în derby-ul cu Rapid, scor 2-2, din cauza unei accidentări, iar staff-ul tehnic a stat cu sufletul la gură în privința disponibilității sale pentru manșa tur cu scoțienii. În cele din urmă, s-a hotărât ca el să se alăture lotului, deși rămâne de văzut dacă va fi apt pentru a intra ca titular.



Situația este similară și în cazul lui Risto Radunovic. Muntenegreanul, și el cu probleme medicale în ultima perioadă, a fost inclus în grupul care a zburat spre Aberdeen.



Pe lista absenților siguri se află Joyskim Dawa și Denis Alibec, ambii indisponibili din cauza accidentărilor. În schimb, Elias Charalambous se poate baza din nou pe Florin Tănase, care a revenit după cele trei etape de suspendare primite în cupele europene.



FCSB va înfrunta Aberdeen joi, 21 august, de la ora 21:45, în prima manșă a play-off-ului pentru grupele Europa League. Partida va fi transmisă în exclusivitate pe VOYO. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 28 august, pe Arena Națională.

