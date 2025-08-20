Prima manșă va avea loc pe ”Pittodrie” în Scoția, joi seară, de la ora 21:45. Partida Aberdeen - FCSB va putea fi urmărită în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Returul a fost programat o săptămână mai târziu, de la ora 21:45, pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România. Iar FCSB a pus deja biletele la vânzare pentru confruntarea care, cel mai probabil, va fi de totul sau nimic.



FCSB a pus la vânzare biletele pentru returul cu Aberdeen! Cât costă cel mai ieftin tichet de pe Arena Națională



Cel mai ieftin bilet costă 40 de lei și va fi la inelul 2 al peluzei, în timp ce cel mai scump bilet este la VIP, pe mijlocul oficialei.



”Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Aberdeen FC, de joi, 28 august (21:30 - Arena Națională), au fost puse la vânzare online.

Biletele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului, www.bilete-fcsb.ro.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA - INEL 2 - 40 LEI

PELUZA - INEL 1 - 50 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 70 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 80 LEI

VIP 3 - 175 LEI

VIP 2 - 250 LEI

VIP 1 - 300 LEI

Facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe National Arena:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected]. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor, începând cu emailurile trimise după 20 august, ora 10:00! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Vă așteptăm alături de noi!”, scrie FCSB pe rețelele sociale.

