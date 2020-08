ANUNT DE ULTIMA ORA! Belgianul Vincent Kompany s-a retras din actvitatea de fotbalist. Ce urmeaza pentru legenda lui Manchester City

Vincent Kompany a pus ghetele in cui si va prelua functia de antrenor principal al lui Anderlecht, fiind inlocuitorul lui Franky Vercauteren.

Dupa 10 ani petrecuti in tricoul lui Manchester City, belgianul a revenit in 2019 la Anderlecht, club unde a crescut.

Dupa ce fosta campioana a Belgiei a incheiat sezonul pe locul 8, conducerea a hotarat sa il inlocuiasaca Franky Vercauteren, care ocupa functia de antrenor principal al belgienilor din octombrie, 2019.

Fundasul belgian mai are contract cu Anderlecht pana in 2022, iar recent a refuzat sa fie secundul lui Guardiola la Manchester City. Chiar daca in trecut a declarat ca si-ar dori sa ii antreneze pe "cetateni", alaturi de care a castigat 4 titluri de campion in Premier League, el a decis sa continue la Bruxelles, unde este si actionar.

In sezonul trecut a bifat 15 aparatii in tricoul belgienilor, a inscris un gol si a oferit o pasa decisiva.