Kompany a luat decizia! Ce se intampla cu Alex Chipciu, dupa un an la Sparta Praga: "Acolo m-am simtit fotbalist!"

Alex Chipciu pleaca de la Sparta.

Internationalul roman, Alex Chipciu, a fost prezent la gala SAS GYM Legendele Piramidei care a fost transmisa in direct de Pro X joi seara. Acolo a fost alaturi de alti fosti coechipieri precum Mihai Pintilii sau Vlad Chiriches. Chipciu a anuntat ca urmeaza sa revina la Anderlecht, echipa care va fi antrenata din sezonul urmator de Vincent Kompany.

"Noi am fost si vecini, eu cu Pintilii, o sa fim nas-fin, la fel si cu Chiriches, o sa-i botezam al doilea copil. Am ramas in relatii foarte bune toti din acea perioada, Rusescu e nasul meu, Bourceanu, Latovlevici, Tatarusanu, Tanase, toti cei care am jucat in acea perioada am ramas in relatii foarte bune si ne vedem mereu.

Am fost anuntat de impresarul meu ca cei de la Anderlecht au spus sa ma intorc pe 8 iulie acolo pentru ca se vor baza pe mine, mai multe detalii nu stiu, vom vedea ce se va intampla pe viitor. Mai am un an de contract. Sincer, la Anderlecht m-am simtit fotbalist, am avut o perioada foarte buna acolo si tot ce se intampla acolo e aproape de sufletul meu" a spus Alex Chipciu.

Chipciu, despre nationala

Alex Chipciu a vorbit si despre nationala Romaniei si a explicat ce s-a intamplat cu Malta, cand a fost eliminat pe final de meci, urmand sa rateze partida din septembrie cu Spania.

"Postul (de fundas dreapta) e un post relativ nou la echipa nationala, dar in ultimul an la Sparta am jucat numai acolo. Si la Steaua am jucat cateva meciuri, dar la Sparta din 31 de meciuri am jucat 25-26 ca fundas dreapta. Imi place mai mult, vezi jocul in fata mereu, e un post pe care trebuie sa gandesti mai mult si imi place. Si trebuie sa ai agresivitate mai mare ca fundas si eu sunt jucator cu agresitivitate.



La cum s-a jucat in Norvegia am obtinut maximum. Voiam 6 puncte, dar trebuie sa fim realisti. Norvegia e o echipa buna, King are 45 de goluri in Premier League, noi n-avem un jucator care sa reuseasca asa ceva. Din acest punct de vedere pot spune ca e bun si egalul. Si cu Suedia am fost aproape sa obtinem un punct. Ne luptam pana la capat si sa castigam meciurile de acasa.



Am facut multe tampenii, am luat galben in situatii in care eram suspendat meciul urmator. Asa s-a intamplat, eram sigur ca o sa iau mingea la acea faza, am anticipat gresit. Nu e o problema, sunt multi jucatori valorosi la echipa nationala. Eu imi doream mult sa joc cu Spania, la fel cum imi doream sa joc cu Serbia si am luat galben cu Lituania, la Steaua cu Ludogorets... Asta e, imi place sa joc cu agresivitate. Bine, nu sa fac tampenii pentru ca asta nu e un lucru bun" a spus Alexandru Chipciu.