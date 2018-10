Tatal lui Vincent Kompany a devenit primul primar belgian de culoare! Mesajul jucatorului lui City: "Era si timpul!"

Pierre Kompany a castigat alegerile locale desfasurate in weekend-ul trecut.

Tatal lui Vincent Kompany, capitanul nationalei Belgiei si al lui Manchester City, a devenit primul primar belgian originar din Africa subsahariana, el primind 1.327 de voturi la ultimele alegeri comunale din Ganshoren, una din cele 19 comune din Regiunea Capitalei Bruxelles.

Acesta are origini congoleze si a venit in Belgia in 1975, ca refugiat. Nascut in Bukavu, in estul Republicii Democrate Congo, o colonie belgiana pana in 1960, Pierre Kompany este de meserie inginer si a candidat pe listele partidului CDH.



"Il felicit pe tatal meu. Eu si fratele meu Francois suntem foarte mandri de tine! Ai parasit Congo pentru a ajunge in Belgia ca refugiat, in 1975, iar acum ai devenit primul primar de culoare din istoria Belgiei. Era si timpul! Este un moment istoric, suntem fericiti. Felicitari!", i-a transmis fotbalistul tatalui sau.