Gestul dupa care Sumudica a devenit ZEU in Arabia Saudita! Ce a facut in fata unui jucator

Marius Sumudica l-a castigat pe cel mai important jucator din echipa cu gestul de la finalul meciului cu Al Ittihad.

Veteranul Al Shamrani a decis derby-ul cu golul marcat in repriza secunda. Sumudica l-a asteptat in fata tunelului de acces la vestiare pentru a-i multumi. Antrenorul roman l-a luat in brate si l-a ridicat de la pamant, dupa care l-a pupat de mai multe ori.

Al Shamrani e unul dintre cei mai importanti fotbalisti sauditi din ultimii 15 ani. Trecut si pe Al Hilal, unde a fost antrenat de Reghecampf, Shamrani (35 de ani) a fost declarat cel mai bun fotbalist din Asia in 2014.