Dennis Man (27 de ani) s-a transferat la PSV după ce echipa din Eindhoven le-a plătit celor de la Parma nu mai puțin de 8,5 milioane de euro pentru serviciile fotbalistului român cotat la 10 milioane de site-urile de specialitate.



Rezervă în a doua etapă cu Twente (2-0), Dennis Man a fost titularizat cu Groningen (4-2), dar scos la pauză, în a treia etapă. Cu Telstar, pe teren propriu, fotbalistul român a fost din nou titularizat de Peter Bosz și scos, iarăși, după primele 45 de minute.



Brutal de sinceri, olandezii l-au făcut praf pe Dennis Man după primele două meciuri la PSV



Jurnaliștii olandezi au făcut o analiză a etapei #4 din Eredivisie și au ajuns la concluzia că Dennis Man nu este un transfer reușit pentru echipa pregătită de Peter Bosz.



Olandezii au explicat că Man a fost cel mai slab de la meciul cu Telstar și că abia s-a făcut remarcat pe suprafața de teren în primul act al confruntării.



”PSV a avut o zi colectivă proastă împotriva lui Telstar, dar Man a fost foarte slab. Winger-ul român abia s-a făcut remarcat în jocul echipei din Eindhoven.



Iar atunci când a făcut-o, evoluția sa a fost aproape mereu dezamăgitoare. După 45 de minute, Peter Bosz l-a schimbat”, a scris voetbalprimeur.nl.



Pentru PSV urmează meciul cu Nijmegen din a cincea etapă din primul eșalon al Olandei sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 19:45. Rămâne de văzut dacă Man va fi din nou titularizat la echipa din Eindhoven.

