În căutarea unui nou antrenor, clubul din Premier League și-a îndreptat atenția spre Inigo Perez, antrenorul lui Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano, tehnicianul care a calificat-o pe Rayo în faza principală Conference League.

Inigo Perez a refuzat-o pe Nottingham Forest! Mourinho, noul favorit

Totuși, conform presei din Spania, chiar dacă ar fi fost un pas important în cariera sa dacă ar fi preluat un club din campionatul Angliei, Inigo Perez s-a decis să refuze oferta lui Nottingham Forest și să rămână alături de Rayo Vallecano. Mai mult, Mundo Deportivo susține că tehnicianul de 37 de ani și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano.

Din acest motiv, Jose Mourinho, demis recent de la Fenerbahce, a devenit noul preferat al englezilor. Rămâne, însă, de văzut dacă Jose Mourinho va hotărî să revină în fotbalul britanic sau își va lua o perioadă de pauză.

Președintele lui Fenerbahce a explicat demiterea lui Mourinho



Întrebat de reporterii de la publicaţia turcă Fanatik, Alic Koç, care este foarte bun prieten cu Jose Mourinho, şi-a explicat în detaliu decizia. „A fost o despărţire amară. Chimia noastră a fost perfectă, succesele lui sunt evidente.



Simpla prezenţă a lui aici a fost o mare realizare. Mai presus de toate, a fost dificil să ne despărţim de un prieten. Ştiam că antrenorul nostru va juca defensiv când am semnat contractul. Dar, la sfârşitul sezonului, am discutat despre nevoia de a juca mai ofensiv.



Eliminarea în faţa Benficăi nu a fost o problemă, dar modul în care am fost eliminaţi a fost inacceptabil. Mi-a dat impresia că stilul de joc de anul trecut va continua”, a declarat preşedintele lui Fenerbahce.

