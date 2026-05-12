Așteptat la Real Madrid, Jose Mourinho a făcut anunțul, după ce a ajuns într-o situație critică la Benfica

Așteptat la Real Madrid, Jose Mourinho a făcut anunțul, după ce a ajuns într-o situație critică la Benfica Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jose Mourinho, principalul favorit pentru a prelua Real Madrid din această vară, este pe cale să rateze calificarea în Champions League cu Benfica.

TAGS:
Jose MourinhoBenficaReal MadridPortugalia
Din articol

Într-o perioadă în care se discută foarte mult despre iminenta revenire a lui Jose Mourinho la Real Madrid, "The Special One" are probleme serioase la clubul cu care încă se află sub contract. Benfica a remizat, luni seară, pe teren propriu, contra celor de la Braga (2-2), a căzut pe locul 3 și are șanse mici să mai prindă un loc de Champions League.

Mourinho, pe cale să rateze calificarea în Champions League cu Benfica

Cu o rundă rămasă de jucat și Porto deja campioană, Benfica are 77 de puncte, cu două sub a doua clasată Sporting. Formația de pe Estadio Da Luz mai obține locul de Champions doar dacă învinge Estoril, în ultima etapă, iar Sporting nu câștigă partida de acasă cu Gil Vicente.

"Benfica a făcut un joc bun. Nu aș spune foarte bun doar pentru că nu am câștigat, iar asta poate părea puțin contradictoriu. Dar a fost un meci bun, un meci pe care, în mod clar, meritam să-l câștigăm. Noi am fost echipa care a jucat mai mult, a atacat mai mult, a creat mai mult. Am fost mai puțin eficienți, iar eficiența contează. Cred că ei au avut trei sau patru șuturi și poate doar două pe poartă, iar din ele au marcat două goluri. Noi am avut, cred, 25 de șuturi, dintre care aș spune că vreo zece au fost șuturi reale, nu doar șuturi pentru statistică", a spus Mourinho, după remiza cu Braga, potrivit A Bola.

Jose Mourinho: "De luni încolo vă pot spune despre viitorul meu"

Inevitabil, la conferința de presă au apărut o mulțime de întrebări pentru Mourinho legate de posibila sa trecere la Real Madrid din vară. În plus, portughezului i s-a amintit că pe 1 martie declara public că "vreau să rămân, iar dacă se va dori prelungirea contractului meu cu doi ani, atunci voi semna fără să spun vreun cuvânt".

"Ce am spus pe 1 martie am spus pe 1 martie. Acum sunt ultimele etape de campionat, nu e o perioadă în care să mă gândesc la viitor sau la contracte. Trebuie să ne gândim la obiectivul pe care îl avem, acela de a produce un miracol și de a termina pe locul 2.

Sămbătă avem meci cu Estoril. De luni încolo vă pot răspunde la această întrebare referitoare la viitorul meu în antrenorat și la viitorul Benficăi", a explicat Mourinho.

Mourinho continuă să susțină că nu a negociat cu Real Madrid

Întrebat dacă o ratarea a calificării în Champions League cu Benfica îl va influența să aleagă Real Madrid din vară, Mourinho a răspuns: "Nu. Voi vorbiți de Real Madrid. Eu nu vorbesc de Real, ci de Benfica. Nu locul 2 sau 3 îmi va influența viitorul. E clar că Benfica vrea să meargă în Champions League, la fel ca mine, dar nu mă va influența".

Reporterii portughezi au insistat și l-au întrebat pe Mourinho dacă este de părere că fanii celor de la Benfica ar merita un răspuns clar în privința viitorului său.

"Normal că trebuie să dau un răspuns. M-ați văzut vreodată să îmi ascund deciziile sau responsabilitățile? Dar acum nimeni nu mă poate forța să decid, cu atât mai puțin să îmi comunic deciziile. 

De când au apărut toate aceste discuții, eu am avut în minte doar să muncesc și nu mă voi opri din a face asta până la partida cu Estoril. E vorba de respectul pe care Benfica îl merită. Continui să vă spun că nu am vorbit cu niciun club", a mai spus Mourinho.

Jose Mourinho, la Benfica - Braga 2-2

Foto: Getty Images

  • Jose mourinho 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
ULTIMELE STIRI
Despărțirea de Alexandru Țiriac îi poate prelungi cariera: declarația interpretabilă a Soranei Cîrstea
Despărțirea de Alexandru Țiriac îi poate prelungi cariera: declarația interpretabilă a Soranei Cîrstea
E-MIL prezintă Pastila de Sport: Drăgușin „fierbe“, iar finalul sezonului oferă situații incendiare în Premier League (P)
E-MIL prezintă Pastila de Sport: Drăgușin „fierbe“, iar finalul sezonului oferă situații incendiare în Premier League (P)
Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"
Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
Coșmarul lui Drăgușin, interminabil: Radu a ajuns într-o situație deosebit de gravă
Coșmarul lui Drăgușin, interminabil: Radu a ajuns într-o situație deosebit de gravă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Dan Șucu și-a anunțat decizia la final de sezon

Dan Șucu și-a anunțat decizia la final de sezon

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat

Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"



Recomandarile redactiei
Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"
Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"
Despărțirea de Alexandru Țiriac îi poate prelungi cariera: declarația interpretabilă a Soranei Cîrstea
Despărțirea de Alexandru Țiriac îi poate prelungi cariera: declarația interpretabilă a Soranei Cîrstea
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
E oficial: arabii au publicat fotografia și au anunțat numele echipei pe care Olăroiu o va pregăti până în 2027
E oficial: arabii au publicat fotografia și au anunțat numele echipei pe care Olăroiu o va pregăti până în 2027
Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"
Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"
Alte subiecte de interes
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
PSG și-a prezentat transferul de 60.000.000€!
PSG și-a prezentat transferul de 60.000.000€!
Răsturnare de situație în cazul lui Joao Felix: "Nu vreau să se mai speculeze"
Răsturnare de situație în cazul lui Joao Felix: "Nu vreau să se mai speculeze"
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!