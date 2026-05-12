Așteptat la Real Madrid, Jose Mourinho a făcut anunțul, după ce a ajuns într-o situație critică la Benfica

"Benfica a făcut un joc bun. Nu aș spune foarte bun doar pentru că nu am câștigat, iar asta poate părea puțin contradictoriu. Dar a fost un meci bun, un meci pe care, în mod clar, meritam să-l câștigăm. Noi am fost echipa care a jucat mai mult, a atacat mai mult, a creat mai mult. Am fost mai puțin eficienți, iar eficiența contează. Cred că ei au avut trei sau patru șuturi și poate doar două pe poartă, iar din ele au marcat două goluri. Noi am avut, cred, 25 de șuturi, dintre care aș spune că vreo zece au fost șuturi reale, nu doar șuturi pentru statistică" , a spus Mourinho, după remiza cu Braga, potrivit A Bola .

Cu o rundă rămasă de jucat și Porto deja campioană, Benfica are 77 de puncte, cu două sub a doua clasată Sporting . Formația de pe Estadio Da Luz mai obține locul de Champions doar dacă învinge Estoril, în ultima etapă, iar Sporting nu câștigă partida de acasă cu Gil Vicente.

Într-o perioadă în care se discută foarte mult despre iminenta revenire a lui Jose Mourinho la Real Madrid , "The Special One" are probleme serioase la clubul cu care încă se află sub contract. Benfica a remizat, luni seară, pe teren propriu, contra celor de la Braga (2-2), a căzut pe locul 3 și are șanse mici să mai prindă un loc de Champions League.

Jose Mourinho: "De luni încolo vă pot spune despre viitorul meu"

Inevitabil, la conferința de presă au apărut o mulțime de întrebări pentru Mourinho legate de posibila sa trecere la Real Madrid din vară. În plus, portughezului i s-a amintit că pe 1 martie declara public că "vreau să rămân, iar dacă se va dori prelungirea contractului meu cu doi ani, atunci voi semna fără să spun vreun cuvânt".

"Ce am spus pe 1 martie am spus pe 1 martie. Acum sunt ultimele etape de campionat, nu e o perioadă în care să mă gândesc la viitor sau la contracte. Trebuie să ne gândim la obiectivul pe care îl avem, acela de a produce un miracol și de a termina pe locul 2.

Sămbătă avem meci cu Estoril. De luni încolo vă pot răspunde la această întrebare referitoare la viitorul meu în antrenorat și la viitorul Benficăi", a explicat Mourinho.

Mourinho continuă să susțină că nu a negociat cu Real Madrid

Întrebat dacă o ratarea a calificării în Champions League cu Benfica îl va influența să aleagă Real Madrid din vară, Mourinho a răspuns: "Nu. Voi vorbiți de Real Madrid. Eu nu vorbesc de Real, ci de Benfica. Nu locul 2 sau 3 îmi va influența viitorul. E clar că Benfica vrea să meargă în Champions League, la fel ca mine, dar nu mă va influența".

Reporterii portughezi au insistat și l-au întrebat pe Mourinho dacă este de părere că fanii celor de la Benfica ar merita un răspuns clar în privința viitorului său.

"Normal că trebuie să dau un răspuns. M-ați văzut vreodată să îmi ascund deciziile sau responsabilitățile? Dar acum nimeni nu mă poate forța să decid, cu atât mai puțin să îmi comunic deciziile.

De când au apărut toate aceste discuții, eu am avut în minte doar să muncesc și nu mă voi opri din a face asta până la partida cu Estoril. E vorba de respectul pe care Benfica îl merită. Continui să vă spun că nu am vorbit cu niciun club", a mai spus Mourinho.