Legendarul tehnician italian, aflat la conducerea naționalei Braziliei, este cel mai bine plătit selecționer din lume, potrivit Gazzetta dello Sport.



„Don Carlo” încasează 9,5 milioane de euro pe an, o sumă care îl plasează detașat în fruntea ierarhiei mondiale. Ancelotti a fost numit oficial selecționer al Braziliei în luna mai, după ce și-a încheiat mandatul la Real Madrid, iar startul aventurii sale pe banca Selecao vine la pachet cu un contract regal.



Pe locul doi se află Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, cu 5,9 milioane de euro anual, urmat de Julian Nagelsmann, aflat pe banca Germaniei, care primește 4,9 milioane de euro.



Fabio Cannavaro încasează patru milioane de euro!



Surpriza vine de pe banca Uzbekistanului! Fabio Cannavaro, campion mondial în 2006, câștigă 4 milioane de euro, la fel ca Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei.



Francezul Didier Deschamps, aflat în funcție din 2012, încasează 3,8 milioane de euro, iar Marcelo Bielsa (Uruguay) primește 3,5 milioane de euro.



Topul este completat de Ronald Koeman (Olanda, 3 milioane €), Gustavo Alfaro (Paraguay, 2,5 milioane €) și Lionel Scaloni (Argentina, 2,3 milioane €), campionul mondial din 2022.



De remarcat că Gennaro Gattuso, actualul selecționer al Italiei, are un salariu modest raportat la numele mari din top, doar 800.000 de euro pe an, plus un bonus de 1 milion dacă duce echipa la Cupa Mondială din 2026.



Top 10 selecţionerii cu cele mai mari salarii: