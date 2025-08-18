"Nerazzurrii" au o țintă clară: Oumar Solet, fundașul central de la Udinese, iar presa italiană scrie că discuțiile dintre conducerea clubului și agenții jucătorului au fost deja demarate.



Prioritatea absolută pentru defensiva lui Inter



Potrivit informațiilor apărute în Gazzetta dello Sport, Solet a devenit prioritatea absolută pentru echipa de pe "Giuseppe Meazza". Profilul fundașului în vârstă de 25 de ani este în special pe placul lui Cristi Chivu și al staff-ului tehnic. Aceștia apreciază puterea sa fizică, viziunea în joc și capacitatea de a câștiga duelurile unu-la-unu.



Fostul jucător al celor de la RB Salzburg a reușit să se impună în Serie A, atrăgând atenția granzilor din Italia. Pentru Inter, aducerea sa ar reprezenta o soluție de viitor, capabilă să ofere profunzime unei linii defensive care are nevoie de variante pentru un sezon lung și solicitant.



Mingea se află acum în terenul directorilor de la Inter, care trebuie să găsească o formulă de înțelegere cu Udinese pentru a perfecta mutarea. Cert este că nerazzurrii insistă pentru transferul fundașului cu origini central-africane și ivoriene.