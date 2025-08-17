În ciuda victoriei cu Olympiacos, antrenorul român a arătat imediat că are standarde înalte și a transmis un mesaj clar la finalul partidei de la Bari.



Nerazzurrii au dominat partida jucată pe stadionul "San Nicola" și s-au impus prin golurile marcate de Federico Dimarco și Marcus Thuram, arătând că sunt gata pentru startul noului sezon din Serie A.



Chivu vrea mai mult de la echipă

La finalul jocului, Chivu a pus accent pe zonele unde echipa sa mai are de lucrat, cerându-le elevilor săi mai multă incisivitate.



"Putem fi mai agresivi și să jucăm mai 'direct'. Mi-a plăcut abordarea noastră din repriza a doua, iar până la urmă a fost un test adevărat împotriva unei echipe care ne-a pus probleme", a spus tehnicianul român.



Chiar dacă nu s-a ferit să-și critice jucătorii, Chivu s-a arătat bucuros de rezultat. "Sunt mulțumit de victorie și am terminat meciul fără probleme, cu excepția unei mici lovituri încasate de Dimarco. Muncim din greu pentru a progresa și pentru a adăuga ceva în plus la jocul nostru".



Antrenorul a lăudat și spiritul de sacrificiu al lotului: "Sunt mulțumit de disponibilitatea băieților de a da totul pentru echipă. În aceste trei săptămâni, au muncit din greu, deși au fost obosiți din cauza unui presezon scurt și intens. Acum, condiția fizică este mai bună și avem timp până lunea viitoare să ne pregătim complet pentru debutul în campionat", a încheiat Chivu.

