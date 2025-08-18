Jurnaliștii polonezi citează un expert italian, care transmite că instalarea lui Cristi Chivu pe banca tehnică a fost decisivă pentru plecarea internaționalului polonez.



Aventura lui Zalewski la Inter, începută în iarnă, a fost una scurtă, dar cu momente memorabile. Adus sub formă de împrumut de la AS Roma, mijlocașul a impresionat, în special în derby-ul cu AC Milan, când a oferit o pasă de gol. A strâns 17 meciuri, un gol și un assist, convingându-i pe șefii lui Inter să plătească 6,5 milioane de euro pentru un transfer definitiv.



Totul s-a schimbat însă după plecarea lui Simone Inzaghi în Arabia Saudită. Înlocuirea acestuia cu Cristi Chivu a schimbat și soarta lui Nicola Zalewski la clubul de pe "Giuseppe Meazza".



"Chivu nu a avut rețineri să se despartă de el"



Publicația poloneză Sportowefakty a stat de vorbă cu jurnalistul italian Daniele Vitiello pentru a elucida misterul plecării. Acesta a explicat că decizia i-a aparținut în totalitate noului antrenor, Cristi Chivu, care are alte planuri pentru linia de mijloc a echipei.



"Cristian Chivu nu a avut rețineri înainte de a se despărți de Zalewski - nu din lipsă de apreciere pentru talentul său, ci din convingerea că la mijlocul terenului sunt necesari jucători cu un profil ușor diferit. Fondurile obținute din vânzare pot ajuta Interul să-și atingă alte obiective de transfer", a spus Vitiello pentru sursa citată.



Interesant este că Inter nu avea în plan să-l vândă pe polonez, însă oferta venită de la Atalanta a fost de nerefuzat, transformând totul într-o afacere excelentă pentru campioana Italiei.



"Inter nu intenționa să-l vândă pe Zalewski. Dar, adesea, pe piața transferurilor apar ocazii neașteptate, de care trebuie să știi să profiți. Achiziționarea jucătorului pentru doar 6 milioane de euro - datorită contractului său care expira cu Roma - a fost o mișcare excelentă. Vânzarea pentru o sumă de aproape trei ori mai mare a fost, de asemenea, considerată benefică", a adăugat jurnalistul italian.



Atalanta a pus pe masă aproximativ 17 milioane de euro, convinsă de "versatilitatea sa tactică și capacitatea de a juca în diferite sisteme".



Pentru Zalewski, mutarea la Bergamo poate fi un nou început. Acolo va lucra cu Ivan Juric, un antrenor care l-a mai pregătit la AS Roma. "Noul antrenor își construiește ierarhia de la zero, ceea ce îi oferă lui Nicola o șansă de a lupta pentru un loc în echipa de start", a încheiat Vitiello.

