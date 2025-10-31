Antrenorul român nu s-a putut baza pe șase fotbaliști la antrenamentul de vineri, primul de după victoria din Cupa Greciei cu AEL (4-1). Infirmeria echipei din Salonic este neașteptat de aglomerată, iar mai mulți titulari sunt incerți.



Patru jucători cheie, șanse minime de joc



Cea mai mare îngrijorare este legată de fundașul central Dejan Lovren. Croatul a acuzat o viroză și nu s-a antrenat deloc vineri. Prezența sa în lotul pentru meciul de duminică (2 noiembrie, 19:30) va fi decisă abia sâmbătă, în funcție de evoluția stării sale.



Pe lângă Lovren, alți trei oameni importanți sunt aproape scoși din calcule. Dimitris Pelkas și Joan Sastre au urmat doar un program individual de pregătire, alături de Dimitris Hatzidis. Situația este similară și pentru Mady Kamara, care a efectuat doar terapie. Presa din Grecia notează că șansele ca Pelkas, Sastre și Kamara să fie recuperați la timp pentru duelul cu Panserraikos sunt foarte mici.



Singura veste relativ bună vine de la Giorgos Giakoumakis. Atacantul, chinuit și el de o viroză recentă, a lucrat individual în sala de forță, însă staff-ul este optimist că acesta va putea face deplasarea la Serres.



În rest, jucătorii care au fost titulari în meciul de Cupă de la mijlocul săptămânii au urmat un program de recuperare la piscină și la sală. PAOK va efectua sâmbătă dimineață (10:45) ultima ședință de pregătire, urmând ca după-amiază delegația să plece spre Serres.

