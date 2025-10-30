PAOK a dispus de AEL Larissa cu 4-1, pe teren propriu, după golurile marcate de Luka Ivanusec (2), Giannis Konstantelias (12), Kiril Despodov (17 - penalty) şi Anestis Mythou (31), respectiv Lubomir Tupta (75).

PAOK Salonic, echipă antrenată de românul Răzvan Lucescu , şi AEK Atena au obţinut victorii, miercuri, în etapa a treia a Cupei Greciei la fotbal.

În alt meci, AEK Atena a trecut de formaţia de ligă secundă Ilioupoli, cu 1-0, în deplasare, printr-un gol marcat în minutele adiţionale de Dimitrios Kaloskamis (90+6).

Mijlocaşul român Răzvan Marin a rămas pe banca de rezerve la AEK.

Universitatea Craiova o va întâlni pe AEK Atena, pe 18 decembrie, în deplasare, în ultima etapă din Conference League.

Cum se desfășoară acum Cupa Greciei



Patru echipe au maximum de puncte (9): OFI Creta, Levadiakos, Aris Salonic şi AEK.

PAOK ocupă locul 11, cu 3 puncte din două partide - în campionat, în schimb, echipa lui Lucescu junior este lider neînvins după 8 etape, cu 6 victorii și 2 egaluri.

Cupa Greciei cuprinde din acest an o fază tip ligă, în care fiecare echipă participantă dispută patru meciuri, două acasă şi două în deplasare.

Primele patru clasate se califică direct în sferturile de finală, scrie Agerpres, iar echipele clasate pe poziţiile 5-12 dispută baraje pentru accederea în sferturi.

