Rivalele Arabia Saudită și Qatar se luptă pentru un loc în finală

Competiția este găzduită de Arabia Saudită, pe arenele King Abdullah Sports City Stadium (62.345 locuri) și Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium (27.000 locuri), ambele din orașul Djedda. S-a ajuns deja la faza semifinalelor acolo unde sunt programate meciurile Arabia Saudită - Qatar (3 octombrie) și Emiratele Arabe Unite - Oman (3 octombrie). Marea finală se va disputa pe 6 octombrie.

Interesant este că toate cele patru semifinaliste au selecționeri străini, saudiții fiind antrenați de Georgios Donis (Grecia), Qatarul fiind pregătită de Julen Lopetegui (Spania), Emiratele Arabe Unite avându-l pe bancă pe Zlatko Dalic (Croația), iar Tarik Sektioui (Maroc) fiind cub contract cu Omanul. De asemenea, Qatarul și EAU au numeroși fotbaliști naturalizați.

Kuweitul a câștigat de zece ori această competiție

Arabian Gulf Cup este o competiție recunsocută de FIFA, care a debutat în 1970 și care se desfășoară la fiecare doi ani. La startul său iau parte cele opt echipe afiliate Gulf Football Federation, respectiv Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Iraq, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Yemen.

De-a lungul istoriei sale, trofeul a fost adjudecat de toate echipele participante, cele mai multe reușite fiind în dreptul Kuweitului (1970, 1972, 1974, 1976, 1982, 1986, 1990, 1996, 1998, 2010).

Campioana en-titre este Bahrain, care s-a impus la ediția precedentă, care a fost găzduită de Kuweit, după o finală contra Omanului (2-1). La turneul din acest an, "Al-Azraq" a terminat pe ultimul loc în Grupa A, cu zero puncte și cu golveraj negativ (-4).

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