Argentina - Bolivia 4-0

Selecționata de fotbal a Argentinei, fără legendarul Lionel Messi, a învins formația Boliviei cu scorul de 4-0 (2-0), într-un meci amical disputat miercuri, pe Stadionul ''Mario Kempes'' din Cordoba.

Golurile vicecampioanei au fost marcate de Lautaro Martinez (19), Nicolas Paz (29), Cristian Romero (53) și Jose ''Flaco'' Lopez (86).

Messi (39 ani) și-a anunțat retragerea din echipa națională și acest lucru de va petrece efectiv la meciul amical contra Beninului, din 6 octombrie.

''Albiceleste'' va mai disputa un meci amical, pe 3 octombrie, contra Burkinei Faso, pe Estadio Monumental din Buenos Aires.

Argentina a evoluat în formula: Emiliano Martinez - Agustín Giay (Santiago Simon, 73), Cristian Romero (Leonardo Balerdi, 55), Lisandro Martinez (Valentín Gomez, 80), Roman Vega - Gianluca Prestianni (Valentín Barco, 55), Alexis Mac Allister (Ezequiel Fernandez, 73), Exequiel Palacios (Leonel Flores, 80), Nicolas Paz (Franco Mastantuono, 55) - Julian Alvarez, Lautaro Martinez (Juan Manuel Lopez, 73).

Agerpres