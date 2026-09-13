VIDEO Cristiano Ronaldo a explodat după scenele mizerabile din Arabia Saudită și cere suspendări pe viață!

Cristiano Ronaldo a explodat după scenele mizerabile din Arabia Saudită și cere suspendări pe viață! Fotbal extern
SPORT.RO
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Un scandal de proporții a izbucnit în fotbalul din Arabia Saudită, iar Cristiano Ronaldo, cel mai reprezentativ jucător din Saudi Pro League, a luat o poziție fermă.

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Cristiano RonaldoRuben NevesArabia Sauditaal nassrAl HilalDiogo JotaAl Taawon
Din articol

Sâmbătă seară, la meciul Al Taawon - Al Hilal 0-6, câțiva suporteri ai formației gazdă au fost filmați în timp ce încercau să îl provoace pe Ruben Neves prin scandări despre regretatul Diogo Jota, un bun prieten al fotbalistului de la Al Hilal, care a decedat anul trecut într-un accident rutier.

Cristiano Ronaldo, poziție fermă după scandările despre Diogo Jota din Arabia Saudită

În imaginile răspândite pe rețelele sociale se observă cum suporterii lui Al Taawon scandează "Jota, Jota, Jota" în timp ce Ruben Neves se pregătește să execute o fază fixă. Mijlocașul lui Al Hilal i-a aplaudat ironic, iar apoi a arătat spre cer și spre zona ochilor.

"Sper că acum nu se vor duce să se roage după ceea ce au făcut", s-a limitat să spună Neves despre fanii lui Al Taawon, potrivit The Athletic.

După izbucnirea scandalului, a intervenit și Cristiano Ronaldo, coleg la echipa națională a Portugaliei cu Ruben Neves. Starul lui Al Nassr a solicitat autorităților saudite să îi interzică pe viață pe suporterii care au scandat ironic numele lui Diogo Jota.

"Liga trebuie să ia măsuri și să pedepsească un asemenea comportament al fanilor. Ăsta nu mai e fotbal și trebuie să existe limite. Oamenilor care se comportă astfel nu ar mai trebui să li se permită niciodată să intre pe un stadion", a scris Cristiano Ronaldo, pe Instagram.

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