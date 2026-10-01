Japonezul Kei Nishikori, fost număr 4 mondial şi finalist la US Open în 2014, şi-a încheiat cariera, miercuri, la vârsta de 36 de ani, după ce a fost învins de americanul Frances Tiafoe, cu 6-4, 6-4, în prima rundă a turneului ATP 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale de 2.342.275 de dolari, transmite AFP.

La 36 de ani, Kei Nishikori a pus punct carierei

Nishikori, ajuns pe locul 436 în clasamentul ATP, a declarat la finalul meciului, în faţa publicului, în cadrul unei ceremonii desfăşurate pe teren: ''Să joc în Japonia a fost mereu ceva special''.''Mi-ar fi plăcut să ofer o performanţă mai convingătoare. Însă, sunt fericit că am păstrat spiritul de luptă până la final. Sunt mândru că nu am renunţat şi am jucat până la capăt'', a mai spus Nishikori, cu un zâmbet.Nishikori a anunţat pe 30 aprilie că se va retrage la finalul sezonului, după o carieră afectată de accidentări.

Câştigător al turneului ATP 500 de la Tokyo în 2012 şi 2014, cel mai bun jucător care a evoluat în circuitul masculin nu mai dispunea de clasamentul care să îi permită să intre direct pe tabloul principal sau să dispute calificări, însă organizatorii i-au oferit încă din luna iunie o invitaţie pentru a-i permite să îşi ia adio în ţara natală. Nishikori a fost primul jucător asiatic care a disputat o finală de Mare Şlem la simplu, fiind învins cu 6-3, 6-3, 6-3 de croatul Marin Cilic, la New York. Câteva luni mai târziu, în martie 2015, japonezul reuşea cea mai bună clasare sa în ierarhia ATP (locul 4).

Medaliat cu bronz la JO de la Rio de Janeiro, în 2016, jucătorul născut la Matsue (sudul Japoniei) s-a calificat de patru ori la Turneul Campionilor (2014, 2015, 2016 şi 2018).De la ultimul său titlu din cele 12 pe care le are în palmares, obţinut la Brisbane în 2019, accidentările l-au împiedicat să îşi continua cariera la cel mai înalt nivel. El a fost operat de două ori la cotul drept (2009 şi 2019), precum şi la şold (2022).

Nishikori a lipsit din circuit între octombrie 2021 şi iunie 2023, după care a alternat între circuitul ATP şi cel inferior (challenger). La ultimul său turneu de Mare Şlem el a fost învins în august în turul al treilea al calificărilor la US Open.

După Nishikori, alte două figuri importante ale circuitului masculin se vor retrage la finalul sezonului, elveţianul Stan Wawrinka, triplu câştigător de Mare Şlem, care va spune adio la turneul ATP 500 de la Basel (26 octombrie-1 noiembrie), şi francezul Gael Monfils, care va juca ultima oară la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris (2-8 noiembrie).

Agerpres