Al Hilal nu renunță! Ofertă oficială de peste 400 milioane euro pe an pentru Lionel Messi: răspunsul argentinianului 

Argentinianul este dorit în Arabia Saudită, la Al Hilal, în timp ce Inter Miami, echipa lui David Beckham, dar și FC Barcelona, stau la pândă.

Jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit că Al Hilal ar fi făcut o ofertă ofcială pentru campionul mondial, cu un salariu de peste 400 milioane de euro pe an. Potrivit sursei citată, fotbalistul nu este dispus să accepte o asemenea propunere, dorindu-și să continue să joace în Europa.

În prezent, cel mai bine plătit fotbalist din lume este Cristiano Ronaldo (38 de ani), care încasează un salariu anual de 200 de milioane de euro la Al Nassr, cu care a semnat un contract valabil pe două sezoane și jumătate.

???? Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.

◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.

◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.

◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV