Speranțele catalanilor sunt spulberate: "Nu cred în revenirea lui Messi la FC Barcelona"

Fotbalistul evită să își prelungească confruntarea cu gruparea de pe Parc des Princes, iar în ultima perioadă au apărut speculații despre posibile destinații, precum Inter Miami, FC Barcelona sau Al Hilal.

Rafael Yuste, vicepreședintele catalanilor, a vorbit despre acest subiect, iar răspunsul său i-a încântat pe fani.

"Ținem legătura cu Messi și ne-ar plăcea să se întoarcă. Atât Leo cât și familia lui știu cât de mult ținem la ei. Am participat la negocierile care nu au avut un deznodământ fericiit, din fericire, și am acest ghimpe în corp.

În mod clar mi-ar plăcea să se întoarcă și sunt sigur că mulți fani împărtășesc aceeași dorință. Cred că istoriile trebuie să se încheie cu bine și de aceea menținem contactul cu Messi, desigur", a spus Yuste conform Mundo Deportivo.

Fără Lionel Messi la FC Barcelona?



Santi Canizares, fost portar la Real Madrid, Valencia și Celta Vigo, a vorbit despre numeroasele speculații apărute despre viitorul lui Lionel Messi, dezvăluind că nu ar fi indicat ca acesta să revină pe Camp Nou.

"Nu cred că Messi se va întoarce la FC Barcelona. Barcelona l-a 'plâns' pe Messi, care a fost cel mai bun jucător din istoria lor. Există un proiect de viitor care a început să funcționeze deja. Să îl aduci înapoi pe Messi ar însemna să schimbi întreaga structură. Nu cred că acesta este obiectivul lor", a declarat acesta, potrivit Sport.es.