Ajax ramane fara jucatori dupa un sezon fantastic! Unde poate ajunge unul din liderii echipei! "Vom fi de acord cu transferul"

Cluburile mari se intereseaza de jucatorii lui Ajax.

Ajax Amsterdam a avut parte de un sezon fantastic. Elevii lui Erik ten Hag au ajuns in semifinalele UEFA Champions League, de unde au fost eliminati in ultimele secunde de Tottenham, si au reusit eventul in Olanda.

Dupa transferul lui Frenkie de Jong la Barcelona, un alt jucator important o poate parasi pe Ajax in aceasta vara. Marc Overmars, directorul sportiv al clubului, a anuntat ca Hakim Ziyech va pleca la finalul sezonului. Matthijs de Ligt este si el pe lista celor mai importante cluburi din Europa, iar Ajax poate ramane fara cei mai importanti jucatori.

"Va pleca in momentul in care va aparea un club de top. Multe cluburi mari se invart in jurul lui. I-am promis lui Hakim ca vom fi de acord cu transferul", a spus Marc Overmars.

Echipele interesate de transferul lui Ziyech sunt Arsenal, Manchester United, Bayern Munchen si Borussia Dortmund. Mijlocasul ofensiv a marcat 21 de goluri si a oferit 24 de pase decisive in 49 de partide pentru Ajax.

Ziyech, clauza de reziliere sub jucatorii de la FCSB

In ciuda performantelor incredibile din acest sezon, Ziyech are o clauza de transfer sub asteptari: 28 milioane de euro. Hakim Ziyech are 26 de ani, iar in meciul tur cu Tottenham a oferit pasa decisiva la golul marcat de Van De Beek. Din sezonul 2016/17, Ziyech a fost implicat direct in marcarea a 100 de goluri in 130 de partide (49 de goluri si 51 de pase decisive).

Mai multi jucatori din lotul de la FCSB au o clauza de reziliere mai mare decat cea a lui Hakim Ziyech:

Ianis Stoica - 100 milioane de euro

Florinel Coman - 100 milioane de euro

Olimpiu Morutan - 70 milioane de euro

Dennis Man - 50 milioane de euro

Dragos Nedelcu - 50 milioane de euro

Florin Tanase - 30 milioane de euro

Andrei Vlad - 30 milioane de euro