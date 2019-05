Ajax, aproape campioana in Olanda dupa o etapa NEBUNA! PSV, infrangere neasteptata cu AZ! VIDEO

Ajax a batut-o cu 4-1 pe Utrecht si e la 90 de minute de titlu.

PSV s-a incurcat cu Alkmaar si e la 3 puncte in spate, doar cu sanse teoretice de a mai lua campionatul. In Olanda, primul criteriu de departajare e golaverajul, iar Ajax are 14 goluri in fata PSV-ului.



In ultima etapa, Ajax are deplasare la De Graafschap, aflata pe pozitie de baraj pentru evitarea retrogradarii, in timp ce PSV joaca acasa cu Heracles, aflata pe locul 7.