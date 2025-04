Agenta a acuzat că depresia cu care s-a confruntat fostul atacant al lui Rapid au fost cauzate de familia jucătorului, care a încercat în permanență să obțină bani din partea acestuia, fără să se gândească la presiunea la care este supus fotbalistul sau la problemele cu care se confruntă.

”Familia lui a fost cea mai mare greutate pentru el. Au fost ca paznicii unui bancomat, care stau cu rândul să introducă PIN-ul până când se golește bancomatul”, a spus Laurette Nogo, conform presei din China.

Cum a descris un apropiat al lui Boupendza ultimele momente din viața fotbalistului

Abdoul, un prieten apropiat al fotbalistului, care se afla în apartament cu Aaron atunci când s-a întâmplat tragedia, a povestit în detaliu ce s-a întâmplat în minutele premergătoare evenimentului nefericit.

”El lua nişte plicuri (n.r. de gaz ilariant). Și i-am spus: 'Oprește-te, nu mai lua asta, îți distrugi cariera'. Și el mi-a zis: 'Nu ai venit aici să-mi faci morală. Am bani. Dacă am o problemă, mă descurc singur'. I-am spus: 'OK, nicio problemă'.

A doua zi, marți, a mers la antrenament. L-am însoțit cu șoferul. Când a ajuns, doctorii i-au făcut masaj. Și dintr-o dată, când s-a ridicat, a leșinat. L-au dus imediat la spital. Era inconștient. Dormea. I-au făcut un CT, i-au făcut analize de sânge. Din fericire, totul a ieșit negativ. Apoi am ajuns acasă, pe la 7-8 seara. După spital.

Când am ajuns acasă, l-am văzut întins în living, dormea. I-am zis să se odihnească. A dormit. Când m-am trezit, m-am dus la el, i-am făcut de mâncare. A mâncat. Nu s-a culcat imediat.

A venit și mi-a zis: 'Abdoul, vreau apă'. I-am dat apă. Apoi mi-a zis: 'Fă-mi un ou'. Mai târziu, mi-a zis: 'Parfumul tău, l-am lăsat acolo'. Atunci mi-am dat seama: 'Nu, nu e el însuși'.

L-am văzut ridicându-se, s-a dus în camera mea, a închis ușa. Am spart ușa. A ieșit în fugă. S-au întâmplat lucruri nebune. M-a privit. Nu m-a atins. I-am zis: 'Frate, ești ca mine'. Am încercat să-l opresc. Încerca să se smulgă din mâinile mele. A deschis balconul. I-am zis: 'Vrei să faci asta?'. Mi-a zis: 'Lasă-mă'.

În timp ce era pe balcon, am încercat să-l trag înapoi o dată, de două ori, de trei ori. M-a lovit serios cu cotul. Erau vecini jos care priveau. Și dintr-o dată, s-a aruncat. Pur şi simplu s-a aruncat. Eu am coborât scările. Nici nu am avut timp să iau liftul. Când am ajuns jos, credeam că încă respiră. Ambulanța a venit poate după 10-15 minute.

L-au dus. A venit și poliția. Am urcat. Au făcut prelevări. Au văzut hainele. Au văzut scena. Apoi m-au dus la secție pentru declarații. M-au interogat. Mi-au spus: 'Nu o să te reținem, pentru că vecinii au zis că ai încercat să îl oprești de la a se arunca'. De patru ori. Sunt și camerele care au înregistrat", a povestit Abdoul, potrivit depeches241.com.