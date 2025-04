Abdoul, un prieten apropiat al fotbalistului, care se afla în apartament cu Aaron atunci când s-a întâmplat tragedia, a povestit în detaliu ce s-a întâmplat în minutele premergătoare evenimentului nefericit, dezvăluind că a încercat să-l oprească din a sări de la balcon.

Abdoul a dezvăluit că a încercat să îl convingă pe Aaron să nu mai consume anumite substanțe nepotrivite, așa cum o făcuse în ultimele zile, adăugând că s-a „luptat” cu gabonezul, să nu se arunce de pe balcon.

"De duminică, după meci, jucătorii sunt la Shanghai. Când au revenit, am urmărit meciul. El lua nişte plicuri (n.r. de gaz ilariant). Și i-am spus: 'Oprește-te, nu mai lua asta, îți distrugi cariera'. Și el mi-a zis: 'Nu ai venit aici să-mi faci morală. Am bani. Dacă am o problemă, mă descurc singur'. I-am spus: 'OK, nicio problemă'.

A doua zi, marți, a mers la antrenament. L-am însoțit cu șoferul. Când a ajuns, doctorii i-au făcut masaj. Și dintr-o dată, când s-a ridicat, a leșinat. L-au dus imediat la spital. Era inconștient. Dormea. I-au făcut un CT, i-au făcut analize de sânge. Din fericire, totul a ieșit negativ. Apoi am ajuns acasă, pe la 7-8 seara. După spital.

Când am ajuns acasă, l-am văzut întins în living, dormea. I-am zis să se odihnească. A dormit. Când m-am trezit, m-am dus la el, i-am făcut de mâncare. A mâncat. Nu s-a culcat imediat.

A venit și mi-a zis: 'Abdoul, vreau apă'. I-am dat apă. Apoi mi-a zis: 'Fă-mi un ou'. Mai târziu, mi-a zis: 'Parfumul tău, l-am lăsat acolo'. Atunci mi-am dat seama: 'Nu, nu e el însuși'.

L-am văzut ridicându-se, s-a dus în camera mea, a închis ușa. Am spart ușa. A ieșit în fugă. S-au întâmplat lucruri nebune. M-a privit. Nu m-a atins. I-am zis: 'Frate, ești ca mine'. Am încercat să-l opresc. Încerca să se smulgă din mâinile mele. A deschis balconul. I-am zis: 'Vrei să faci asta?'. Mi-a zis: 'Lasă-mă'.

În timp ce era pe balcon, am încercat să-l trag înapoi o dată, de două ori, de trei ori. M-a lovit serios cu cotul. Erau vecini jos care priveau. Și dintr-o dată, s-a aruncat. Pur şi simplu s-a aruncat. Eu am coborât scările. Nici nu am avut timp să iau liftul. Când am ajuns jos, credeam că încă respiră. Ambulanța a venit poate după 10-15 minute.

L-au dus. A venit și poliția. Am urcat. Au făcut prelevări. Au văzut hainele. Au văzut scena. Apoi m-au dus la secție pentru declarații. M-au interogat. Mi-au spus: 'Nu o să te reținem, pentru că vecinii au zis că ai încercat să îl oprești de la a se arunca'. De patru ori. Sunt și camerele care au înregistrat", a povestit Abdoul, potrivit depeches241.com.

Echipa la care a strălucit Aaron Boupendza, devastată!

După mesajele impresionante postate de Federația Gaboneză de Fotbal și de dictatorul militar al țării, echipa turcă Hatayspor, la care atacantul Aaron Boupendza, fost la Rapid București și decedat astăzi în China, a strălucit în sezonul 2020-2021, a postat un mesaj cu adevărat impresionant.

”Am aflat cu adâncă tristețe despre dispariția lui Aaron Boupendza, care a jucat la Hatayspor în sezonul 2020-2021, când a câștigat titlul de golgheter în Super Lig.

Transmitem condoleanțe și le oferim întreaga noastră compasiune familiei și celor apropiați, echipei Zhejiang FC și comunității noastre.

Odihnește-te în pace, rege 👑”, a postat gruparea din Super Lig.