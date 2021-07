Scandal urias intre Laurette Nogo si Adrian Mititelu jr.! Schimb de replici dure: "Nu pot sa ma cobor la un asemenea nivel! / Transgenderul asta sa nu se mai bage in seama!"

Adrian Mititelu jr. si impresarul Laurette Nogo se afla in plin conflict.

Mititelu jr. s-a luat de impresarii din Romania cu atacuri dure pentru modul in care isi trateaza jucatorii. Acesta i-a raspuns agentului Laurette Nogo, mentionand ca nu s-a referit la toti impresarii romani, insa aceasta nu l-a iertat si a oferit o declaratie taioasa la adresa sa.

"Educatia, un lucru pe care se pare ca el nu il are, nu mi-ar permite sa ma cobor la un asemenea nivel, dar tinand cont ca sunt totusi niste jigniri de prost gust din partea unui om care traieste din veniturile familiei si care nu imi ajunge nici la unghia de la degetul mic, nu pot sa tac. Nu il cunosc, nu l-am jignit, doar am raspuns atacului ce l-a facut la adresa tuturor impresarilor. Nu am facut socotelile nimanui, nici nu as putea sa imi permit! Oricum toti stim ca sunt banutii lui tata si asta spune cam multe.

Acum, revenind la jigniri stau si ma gandesc daca baiatul cunoaste diferenta dintre o femeie si un barbat, pentru ca tind sa cred ca nu. Sa fie dintr-un motiv anume? Va las sa trageti concluzia! Iar cu privire la emisiunea lui Capatos, nu cunosc dar presupun ca doar baietii pe banii lui tata privesc asa ceva. Sunt femeie, casatorita si am o varsta, nu ma intereseaza decat familia si cariera, nu certurile cu adolescentii 'mititei'. Deci, data viitoare sa revina cu jigniri de genul cand nu va mai fi un 'jucator' mediocru si un patron de imagine, cand o sa munceasca o zi in viata lui", a spus Laurette Nogo pentru ProSport.

Ulterior, Mititelu jr. a venit cu o noua replica dura pentru impresar, folosind jigniri serioase la adresa ei, dar si avertismente.

"Nu vreau sa mai polemizez cu gospodina asta. Vorbeste de munca una care trimite mesaje pe whatsapp la conducatori cu linkuri de pe transfermarket cu jucatori si se crede impresar.

Pe banii lui taa a stat si Trump, nu e asta nicio problema. Ii duc munca mai departe tatalui meu si l-am suplinit pana acum pe masura, zic eu. Timpul va decide ce pot si ce nu. Nu vreau sa mai aud de nicio cearta cu impresari infimi. Transgenderul asta sa nu se mai bage in seama prin presa pronuntandu-mi numele. Persoanele ca asta erau bune la Dan Diaconescu pentru audienta. Parca a mai si fost una care-i semana, Naomi", a spus Mititelu jr. pentru sursa citata.