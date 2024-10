Cu ultimii veniți Aaron Boupendza, Clinton N’Jie și Alex Dobre aflați la debut, Rapid a pierdut amicalul de sâmbătă cu divizionara secundă FC Voluntari, scor 0-1.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Andreș, în minutul 55.

Echipa folosită de Rapid în amicalul 0-1 cu FC Voluntari:

Aioani - Onea, Săpunaru (46’ Gojkovic), Blazek, Braun (69’ R. Maria) - Hromada (84’ Avram), Christensen (56’ Emmers) - Dobre (56’ Hasani), N’Jie (56’ A. Șucu), Micovschi - Boupendza (56’ Burmaz).

Aaron Boupendza a făcut o promisiune după transferul la Rapid și laudă suporterii: "Sunt asemănători cu ai lui Marseille"



Aaron Boupendza (28 de ani) este lovitura de imagine dată de Rapid pe piața transferurilor în ultima fereastră de mercato.

Rapid a reușit să îl convingă pe Boupendza să semneze, deși pe fir au intrat și egiptenii de la Zamalek.

Atacantul din Gabon era liber de contract după despărțirea de FC Cincinnati și a semnat un contract pe două sezoane cu formația giuleșteană.

Într-un interviu oferit pentru Rapid TV, Boupendza a explicat de ce a ales să joace în România și rolul crucial pe care l-a avut Marius Șumudică la negocieri. Gabonezul, fost golgheter în Turcia, compară fanii din Giulești cu cei ai lui Olympique Marseille, după ce și-a petrecut o bună parte a carierei în Franța.

"Am auzit de oferta de la Rapid când eram cu unul dintre prietenii mei. Înainte să semnez, am vorbit și cred că Rapid este cel mai bun proiect pentru mine. Am vorbit cu antrenorul, cu managementul clubului, cu directorul sportiv. De România auzisem pentru că am urmărit Campionatul European și cred că este o țară frumoasă. Am vrut să vin și acum sunt aici.

Marius Șumudică este ca un tată pentru mine. Când a vorbit cu mine, mi-a oferit toată încrederea și cred că pentru un fotbalist este foarte important ca antrenorul să aibă încredere în tine. Când m-a sunat și a discutat despre club, despre proiectul de aici, am fost foarte entuziasmat. Cred că Marius Șumudică este un om bun, un profesionist și dă mereu totul ca jucătorii lui să fie cei mai buni. La orice echipă la care merge se vede progresul și câștigul. Vreau să dau tot ce am mai bun pentru el.

Sistemul de joc depinde de antrenor, de tactică. Eu voi da tot ce am mai bun ca să ajut echipa. Dacă antrenorul vrea să joc în bandă, număr 9 sau în spatele vârful, voi da totul pentru că echipa contează în primul rând. Dacă echipa face totul bine, atunci și eu voi fi fericit.

Cred că Rapid are cei mai tari suporteri din campionatul României. Raportat la campionatele în care am jucat până acum, sunt asemănători cu fanii lui Marseille. Sunt foarte entuziasmat să joc în fața lor", a spus Aaron Boupendza.

Info și foto: FC Rapid 1923