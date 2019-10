ZEUL RONALDO! Cristiano Ronaldo a fost elogiat ca un adevarat star! Aplauze la scena deschisa pentru unul dintre cei mai buni jucatori din lume! Reactia fanilor lui Juve! VIDEO care face inconjurul planetei

Cristiano Ronaldo a fost elogiat de peste 40.000 de mii fani ai lui Juventus.

Juventus a castigat partida de pe teren propriu, scor 2-1 in fata celor de la Bologna, iar inainte de startul meciului, Cristiano Ronaldo a fost aplaudat de un stadion intreg dupa ce a reusit sa marcheze golul cu numarul 700 in cariera, gol care a fost marcat in partida Ucraina-Portugalia din preliminariile Euro 2020.

Tot stadionul a inceput sa scandeze numele starului portughez, iar Ronaldo a primit tricoul cu numarul 700 din partea clubului.

Pochi istanti prima del fischio d'inizio di #JuveBologna, il nostro Presidente Andrea Agnelli ha consegnato una maglia celebrativa a @Cristiano! ???????? #CR700 pic.twitter.com/Mz8WvMGJcm — JuventusFC (@juventusfc) October 19, 2019