Tot ce atinge se transforma in AUR! Ronaldo face bani si cand doarme: suma absolut uriasa adus lui Juventus de la transfer  

Cristiano Ronaldo a devenit o mina de aur pentru Juventus.

Dincolo de latura strict sportiva, Cristiano Ronaldo reprezinta o adevarata lovitura pentru Juventus. De la transferul portughezului, italienii au inregistrat salturi uriase din punct de vedere financiar.

Potrivit Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo a vandut peste 1 milion de tricouri de la venirea sa in Italia. 1.315.000 de tricouri, mai exact. La un pret mediu de 130 de euro pe tricou, Juventus a incasat 170 de milioane de euro doar din vanzarea tricourilor cu Ronaldo.

Ronaldo i-a adus pe cei de la Juventus pentru prima data in top 10 in ceea ce priveste vanzarea de tricouri. Pe primul loc este Manchester United, urmata de Liverpool si Bayern Munchen. Real Madrid a picat pe locul 4 dupa plecarea lui Ronaldo, in timp ce Barcelona este pe 5. Juventus a prins top 10 cu cele 1.315.000 de tricouri vandute.

Veniturile lui Juventus au crescut si atunci cand vine vorba de sponsorizari si publicitate. Veniturile italienilor au crescut de la 86,8 milioane de euro la 108.8 milioane, o crestere de 21.9 milioane de euro de la aducerea lui Ronaldo. Si numarul numarul fanilor a crescut cu 38 de milioane in intreaga lume, o crestere cu adevarat uriasa.