Rapid traversează un nou final de sezon sub așteptări, iar în Giulești e din nou tensiune maximă între fani și echipă.

Giuleștiul nu s-a umplut, luni seară, la meciul cu CFR Cluj, chiar dacă Rapid are în continuare șanse să se claseze pe un loc care să asigure prezența într-o cupă europeană. Cele patru eșecuri în primele șase etape din play-off le-au pus capac multor suporteri.

Rapid a început slab și partida cu CFR Cluj. Luka Zahovic a deschis scorul după doar 18 minute, moment în care galeria giuleșteană a început să apeleze la scandări ironice.

"Campionii, campionii", au scandat fanii Rapidului. Și au continuat cu: "Ole, ole, ole / V-au ieșit biletele!".

Este un nou mesaj care pare îndreptat spre președintele clubului, Victor Angelescu. "Victoraș, pariorul din oraș" și "Pariori și blatiști fără rușine / Ne spuneți și nouă ca să fie bine", au fost bannerele afișate de suporterii Rapidului, la precedentul joc din play-off, cu Dinamo (1-3).

Aioani, huiduit la fiecare atingere

În plus, Marian Aioani a fost huiduit de fanii Rapidului la fiecare atingere de balon.

Goalkeeper-ul giuleștenilor a devenit ținta suporterilor după meciul cu Dinamo, în care a fost schimbat încă din minutul 3 cu tânărul Adrian Briciu, după ce a acuzat o accidentare.

La doar 8 zile după partida cu Dinamo, Aioani s-a recuperat și a fost titularizat de Costel Gâlcă împotriva lui CFR Cluj.

