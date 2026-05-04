Scandări incredibile în Giulești, la Rapid - CFR

Giuleștiul nu s-a umplut, luni seară, la meciul cu CFR Cluj, chiar dacă Rapid are în continuare șanse să se claseze pe un loc care să asigure prezența într-o cupă europeană. Cele patru eșecuri în primele șase etape din play-off le-au pus capac multor suporteri.

Rapid a început slab și partida cu CFR Cluj. Luka Zahovic a deschis scorul după doar 18 minute, moment în care galeria giuleșteană a început să apeleze la scandări ironice.

"Campionii, campionii", au scandat fanii Rapidului. Și au continuat cu: "Ole, ole, ole / V-au ieșit biletele!".

Este un nou mesaj care pare îndreptat spre președintele clubului, Victor Angelescu. "Victoraș, pariorul din oraș" și "Pariori și blatiști fără rușine / Ne spuneți și nouă ca să fie bine", au fost bannerele afișate de suporterii Rapidului, la precedentul joc din play-off, cu Dinamo (1-3).