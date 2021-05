Razvan Marin, pasa decisiva pentru cel mai rapid gol inscris de Cagliari in Serie A in ultimii 16 ani! VIDEO cu faza din primele secunde

Oaspetii au deschis scorul din primul minut al partidei, Razvan Marin oferind o pasa de gol pentru reusita lui Lykogiannis. Romanul a executat o lovitura de la coltul terenului, a reprimit mingea si i-a centrat-o grecului care a sutat din afara careului direct in vinclu.

Video: SportFace.it

???????????????? ???? ????????????????!!! ️⚽️

Lykogiannis edge of the box strike gives Cagliari the lead in under a minute against Benevento ????????

You can watch live Serie A action on the LiveScore app ???????????? ???????????????? ????????????

(Available in ???????? and ???????? only)#SerieA #BeneventoCagliari #LiveScore pic.twitter.com/seCTT2sESY