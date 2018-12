"E o bomba calorica!" :) Cu ce inlocuieste Puscas sarmalele de Craciun! Atacantul nationalei are meci maine

Atacantul nationalei, Puscas a incercat o bomba calorica de Craciun. In Italia n-a gasit sarmale si a mancat o prajitura siciliana.

Puscas are meci in Italia dupa Craciun si n-a ajuns in tara sa manance sarmale. A inlocuit cozonacul cu o prajitura siciliana.

"Se numeste cannoli siciliano, e o prajitura super zaharoasa, o bomba calorica" spune Puscas.

Puscas e in pas cu moda.

"Urmaresc zilnic ce se poarta, am pe telefon o aplicatie ce trenduri sunt, ce haine apar" dezvaluie atacantul roman.

3 lucruri i-a cerut Puscas lui Mos Craciun.



"Vreau sa joc in Premier League, vreau sa fiu golgheterul unui campionat puternic. Al treilea rand, cu echipa nationala. Ar fi foarte frumos o semifinala, o finala de campionat european, asta deja e wow!" mai spune Puscas.