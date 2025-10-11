Sportivii își găsesc de multe ori evadarea dintr-un tunel al durerii tot prin 'munca' lor. Iar pansamentul îl constituie competiția în care sunt angrenați. Așa a făcut și Ignacio Russo.

A marcat la două zile după ce i-a murit tatăl. "Cu dragoste se vindecă totul"

Tatăl său s-a stins din viață în urmă cu două zile, iar Ignacio simțea a căzut cerul pe el. Și-a găsit rapid resurse de energie și a mers mai departe. Cu sufletul schinguit de durere, el a intrat într-un meci oficial, cu gândul la părintele său.

Atacantul Club Atlético Tigre, Ignacio Russo, a marcat primul gol al meciului împotriva echipei Newell's Old Boys (1-1) în etapa a 12-a a campionatului argentinian, la doar două zile după moartea tatălui său, fostul antrenor al formaţiei Boca Juniors, Miguel Angel Russo.

