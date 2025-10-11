FOTO ȘI VIDEO A marcat la două zile după ce i-a murit tatăl. "Cu dragoste se vindecă totul"

A marcat la două zile după ce i-a murit tatăl. Cu dragoste se vindecă totul Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Când îți moare un părinte, e cumplit să o iei de la capăt, să-ți vezi de cursul firesc al vieții.

Ignacio Russo
Sportivii își găsesc de multe ori evadarea dintr-un tunel al durerii tot prin 'munca' lor. Iar pansamentul îl constituie competiția în care sunt angrenați. Așa a făcut și Ignacio Russo.

A marcat la două zile după ce i-a murit tatăl. "Cu dragoste se vindecă totul"

Tatăl său s-a stins din viață în urmă cu două zile, iar Ignacio simțea a căzut cerul pe el. Și-a găsit rapid resurse de energie și a mers mai departe. Cu sufletul schinguit de durere, el a intrat într-un meci oficial, cu gândul la părintele său.

Atacantul Club Atlético Tigre, Ignacio Russo, a marcat primul gol al meciului împotriva echipei Newell's Old Boys (1-1) în etapa a 12-a a campionatului argentinian, la doar două zile după moartea tatălui său, fostul antrenor al formaţiei Boca Juniors, Miguel Angel Russo.

În urma unui contraatac fulgerător pe partea stângă în prima repriză, atacantul în vârstă de 24 de ani a trimis mingea în plasă de la distanţă mică. Apoi s-a prăbuşit pe gazon, în lacrimi, fiind imediat înconjurat de coechipieri.

Apoi şi-a ridicat tricoul pentru a dezvălui tatuajul „Totul se vindecă cu dragoste”, un omagiu emoţionant adus motto-ului pe care tatăl său l-a făcut celebru într-o perioadă dificilă a carierei sale în Columbia.

Antrenorul echipei Boca Juniors, Miguel Angel Russo, a decedat, miercuri, la vârsta de 69 de ani.

