A fost coleg cu Hagi si Popescu si super golgheter in Europa: "Consumam cocaina, eram dependent!"

Mario Jardel a petrecut un sezon incredibil la Galatasaray alaturi de Gica Hagi si Gica Popescu si sub comanda lui Mircea Lucescu.

La inceputul anilor 2000, brazilianul Mario Jadel era unul dintre atacantii de top ai Europei. El a castigat alaturi de Gica Hagi si Gica Popescu si sub comanda lui Mircea Lucescu Supercupa Europei cu Galatasaray, dupa 2-1 cu Real Madrid, iar in acelasi sezon au ajuns pana in sferturile Champions League. Jardel a marcat 34 de goluri si a fost transferat imediat de Sporting Lisabona.

Atacantul a schimbat mai mult echipe si s-a retras in 2011 cu peste 350 de goluri marcate in cariera lui. Acum, Jardel face dezvaluiri incredibile.



Jardel: Consumam cocaina in vacante

Ajuns la 46 de ani, Mario Jardel dezvaluie ca a avut mari probleme cu consumul de cocaina in cariera, insa acum a trecut peste acele momente.

"Am intrat in lumea asta din curiozitate cand am ajuns la cluburile din Europa, am cunoscut niste oameni care mi-au oferit-o si am inceput sa consum cu regularitate in vacante. In timpul sezonului erau controale antidoping si ma feream. Asta e una din marile probleme in fotbal. Banii si alte capcane, prietenii, tentatii si curiozitati", a spus Jardel pe un canal de Youtube, Pilhanddo.

Cu Porto, Galatasaray, Sporting sau Bolton in CV, Mario Jardel a castigat Gheata de Aur a Europei in doua randuri. Acum sustine ca a scapat de dependenta cu ajutorul familiei.

"Sunt liber aceste substante, iar sotia mea a fost decisiva in recuperarea mea. A fost langa mine chiar si atunci cand mergeam la petreceri si avea grija sa nu cad prada tentatiei, mai ales daca apucam sa beau ceva. Acum vreau sa ofer copiilor mei o imagine buna si am hotarat sa fac munca sociala pentru ca tinerii sa nu comita erorile pe care le-am comis eu", a mai spus Jardel.